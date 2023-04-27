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Batı Karadeniz’in özellikle tarihsel yapılarıyla ünlü olmuş şehri Karabük ismen “kara çalılık” anlamına gelmektedir. Karabük, hem turizm hem de ilk demir-çelik fabrikasının kurulduğu yer olması sebebiyle sanayi alanında da adından söz ettiren bir şehirdir. Özellikle Safranbolu ilçesi UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alarak şehrin en çok ziyaret edilen tarihi ve kültürel yapılarıyla ünlüdür. Sadece bir gününüzü ayırmak bile gezmenize yetmeyecek Safranbolu’nun yanı sıra şehrin birçok turistik yeri bulunmakta.

İşte Batı Karadeniz’in sevilen şehirlerinden Karabük’te gezilecek yerler:

Safranbolu Evleri

Osmanlının 18. Ve 19. Yüzyıllarının mimari yapısını günümüze taşıyan Safranbolu Evleri sadece yapı olarak değil aynı zamanda tarihi mimari kimlik olmaları yönüyle de ünlüdür. Ahşap, taş ve kerpicin bir arada kullanıldığı ve yapıların tıpatıp birbirine benzediği Safranbolu Evleri aynı zamanda güneye dönük inşa edilmiştir. Osmanlının haremlik ve selamlık anlayışını taşıyan evlerin Arnavut kaldırımlı sokaklarında ufak bir tarih turu yapabilirsiniz.

Hıdırlık Tepesi

Karabük’te günübirlik gezilecek yerler arıyorsanız Safranbolu’nun geleneksel şölenlerine devam ettiği Hıdırlık Tepesini ziyaret edebilirsiniz. Safranbolu’ya gelen Türklerin ilk kaldıkları yer olması sebebiyle önem taşıyan Hıdırlık Tepesi bölge halkının yıllardır süregelen kültürel şölenlerini devam ettiriyor. Bölgede anıt mezarların yanı sıra iki adette ikametgah bulunuyor. Buradan Safranbolu’nun tarihsel yapılarını ve doğa manzarasını kuşbakışı izleyebilirsiniz.

Safranbolu Eski Çarşı

Kültürel zenginlikleriyle ünlü şehrin Kazdağlı Meydanı’ndan başlayarak kültürel ve otantik eşyaların satıldığı çarşıyı ziyaret edebilirsiniz. Çarşıda aynı zamanda bölgede ünlü olan çeşitli yiyecekler ve baharatlarda satılıyor. Karabük’te sevgiliyle gezilecek yerler rotanıza ekleyebileceğiniz bu küçük çarşıdan birbirinize anı kalacak hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Çarşının rengarenk eşyalarının arasında gezerek bölgenin etnik yapısını daha yakından inceleyebilirsiniz.

Yenice Kent Ormanı

Karabük’te ilkbaharda gezilecek yerlerden olan Yenice Kent Ormanı Karadeniz’in yemyeşil doğasını gözler önüne seriyor. Her mevsim bambaşka ruhuyla sizleri karşılayan doğal alan hem birçok ağaç türüyle hem de biyolojik çeşitliliğiyle doğa yürüyüşlerinize keyif katacak. Yerlilerin hafta sonu kaçamaklarının ilk durağı olan Yenice Kent Ormanı, yürüyüş tabelaları ve bisiklet yollarıyla size rehberlik edecek. Bölgenin canlılarını yakından gözleme imkanı bulabileceğiniz bu alanda kamp yapmaya uygun yerlerde bulunuyor.

Hadrianapolis Antik Kenti

Hadrianapolis, Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan dağınık kalıntılarıyla bir antik kenttir. Roma ve Bizans’ın yanı sıra Kalkolitik Döneme ait kalıntılarıyla ünlü bölgede kazı çalışmaları devam etmekte. Şu ana kadar kaya mezarları, kiliseler, tiyatro ve anıtsal yapıların yanı sıra antik kentte mozaiklerle yapılmış canlı figürleri de bulunmakta. Mozaikleri sayesinde bölge “Karadeniz’in Zeugması” olarak biliniyor.

Kristal Cam Teras

Karabük’te gezilecek yerler doğanın kalbi şehrin kanyonlarını, vadilerini izleyebileceğiniz seyir terasında atıyor. Dağın tepesinde yer alan teras, uçurumun kıyısında ve ayaklarınızın yerden kesecek bir konumda. Özellikle macera severler uzun bir doğa yürüyüşünün ardından manzaraya karşı cam terasta zaman geçiriyorlar. Karabük’te farklı deneyim elde etmek hatta anılarınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız kendinizi doğanın bir parçası gibi hissedeceğiniz seyir terasını uğramalısınız.

Bulak Mencilis Mağarası

Karabük’ün Merkez ilçesinde yer alan mağara oluşumlarının ışıklandırılarak size canlı müze deneyimi sunacak bir yer burası. Mağara büyüklüğü bakımından Türkiye’de 5. Sırayı almıştır. Yalnızca 400 metresi ziyarete uygun olan mağara içerisindeki su kaynağı sebebiyle ufak bir şelaleye sahip. Bu sebeple “Su Mağarası” olarak anılan bu bölüm mağaranın üç girişinden ilkidir. Mağara yüksek bölümlerinden sarkan oluşumlarıyla görsel şölen sunmakta.

Çamlık Tabiat Parkı

Karabük’te yazın gezilecek yerlerden biri de Çamlık Tabiat Parkı. Şehrin merkezine yakın olan park şehirdeki kamp tutkunlarının da baharın gelmesiyle ilk uğradıkları yer. Aynı zamanda bölgede spor alanları ve mesire alanları da bulunuyor. Şehrin kalabalık yaşamından uzaklaşmak isteyen yerlilerin favori mekanı, doğası ve canlı çeşitliliğiyle de ziyaretçilerini haklı çıkarıyor.

Kent Tarihi Müzesi

Soğuk havalarda dışarıda aktivite yapmak istemeyenler için müze gezileri birebirdir. Kent Tarihi Müzesi eskiden Hükümet Konağı olarak kullanılmaktaydı. Restorasyonun ardından Karabük’ün tarihi ve kültürel izleri kıyafetler, eşyalar, belgeler ve görsellerle müzede sergileniyor. Müze Safranbolu’nun geçmişten günümüze geçirdiği süreci daha yakından tanımanızı sağlayacak. Üç katlı yapı Safranboluların tarihi kimliğinin yanı sıra Romalılardan Cumhuriyet’e kadar birçok madeni parayı da diğer eşyalarla birlikte sergiliyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos