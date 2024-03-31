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        Haberler Gündem Politika Karabük Belediye Başkan Özkan Çetinkaya, en genç belediye başkanı oldu

        Karabük Belediye Başkan Özkan Çetinkaya, en genç belediye başkanı oldu

        AK Parti'den Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, kesin olmayan sonuçlara göre Karabük Belediye Başkanı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 23:24 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:24
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        En genç belediye başkanı
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        AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu.

        Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak olan Çetinkaya, yaptığı açıklamada başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Karabük halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

        Fotoğraf: İHA

        "GÜZEL BİR HİZMET SERÜVENİ OLACAK"

        5 yıllık görev süresinde vadetmiş olduğu projelerini hayata geçirmek için çalışacağını aktaran Çetinkaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aday gösterildikten sonra sahaya inerek başarılı bir seçim süreci geçirdik. Bu noktada inşallah bu yolun sonunda güzel bir hizmet serüveni olacak. Seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projelerimizi inşallah ilk 5 yıllık görev süremizde hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti ve çalışmayı göstereceğiz” dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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