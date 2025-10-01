Habertürk
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2! - Futbol Haberleri

        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Karabağ, konuk ettiği Kopenhag'ı 2-0 mağlup etti. Azerbaycan temsilcisi, Devler Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 22:19 Güncelleme: 01.10.2025 - 22:19
        Devler Ligi'ne Karabağ damgası!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Karabağ evinde Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Tevfik Behamov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

        Karşılaşmada gol perdesini 28. dakikada Abdellah Zoubir açtı. Soyunma odasına Karabağ'ın 1-0 üstünlüğü ile gidildi.

        İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 83. dakikada Emmanuel Addai ile farkı ikiye çıkardı.

        Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve mücadele Karabağ'ın 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Kurban Kurbanov'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.

        Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçta deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Kopenhag ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

        DEVLER LİGİ'NE KARABAĞ DAMGASI!

        Şampiyonlar Ligi tahminlerde birçoğu tarafından son sıralarda olması beklenen Karabağ, 2 maçını da kazanarak büyük sürprize imza attı.

        Karabağ takım değerlemesinde 36 Şampiyonlar Ligi takımı arasında 34. sırada yer alıyor. Azerbaycan takımının toplam kadro değeri 24.83 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        Habertürk Anasayfa