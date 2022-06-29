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Kara Tahta son bölüm izle! TRT 1 Kara Tahta 11. bölüm full tek parça izle

Kara Tahta 11. bölüm yayında! Kara Tahta son bölüm izle!

Kara Tahta son bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin izleyicileri yayınlanan Kara Tahta son bölümü araştırıyor. Kara Tahta 11. bölüm izle ekranı TRT 1 resmi sitesinde erişime açıldı. İşte Kara Tahta son bölüm özeti...

29.06.2022 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi her çarşamba 20:00'da yayınlanmaya devam ediyor. Diziyi tekrar izlemek isteyenler ve kaçıranlar için Kara Tahta 11. bölüm izleme ekranı erişime açıldı. İşte Kara Tahta 11. bölüm özeti

  • KARA TAHTA 11.SON BÖLÜM İZLE!

    Kara Tahta 11. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kara Tahta son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • KARA TAHTA 11. BÖLÜM ÖZETİ

    Aylin’in ortadan kaybolması Atlas ve Irmak arasında problem yaratır. Irmak bu konuda kendini suçlamadan duramaz. Tüm şehir Aylin’i bulmak için seferber olur ancak bir kişi Aylin’i bulup getirir. Bu kişi Bekir’dir. Atlas Bekir’in bu olayda iyi niyetli olmadığını düşündüğü için sadece Irmak’la değil Arif’le de gerginlik yaşar. Hikmet’in beklenmeyen misafiri Asu ise tüm dengeleri alt üst edeceğe benzer. Değişen dengelerden en çok kimin nasibini alacağı ise merak konusudur. Irmak’ın Bekir’in artık değiştiğine inanması Atlas’ı derinden üzerken Yasemin büyük bir kumpasın içine düşmüştür.

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