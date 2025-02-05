Kritik uyarı! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji'den ve AKOM'dan gelen son hava değerlendirmelerine göre; Marmara bölgesinin çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu bilgiler kapsamında kışın ik karının ne zaman yağacağı ise merak konusu oldu. İşte "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı...
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Şubat ayına girilmesiyle soğuk hava etkisini tüm yurt genelinde hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM açıklamaları kapsamında, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı geldi. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağacak? İşte ayrıntılar...
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İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Kar yağışı ile ilgili olarak bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan geldi. AKOM, “Bu akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle gece saatlerinden sonra kuzey ilçelerimiz ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
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Yağışların çarşamba öğle saatlerinden itibaren cuma sabah saatlerine kadar il genelinde kuvvetli rüzgâr ile birlikte yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların cuma sabah saatlerinden itibaren önümüzdeki bir hafta boyunca hafif yağmur şeklinde görülmesi beklenirken sıcaklıkların 5-7°C aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Soğuk hava ve muhtemel kar yağısı nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.
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HANGİ İLÇELERDE YAĞACAK?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar; diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur yağacak.
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19 KENTTE SARI ALARM
Bugün “Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce” için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
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İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklar düşüyor. Özellikle, İç ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel o soruya cevap verdi: İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Şubat Çarşamba günü 0°C’ye yaklaşıyor. Şehrin kuzey ilçeleri, Anadolu yakası ve genel olarak yüksek kesimlerinde çarşamba gecesi ve perşembe gün içinde kar yağmasını bekliyoruz.
"DOĞU MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR"
Fakat şehirde aralıklarla sürecek zayıf kar görüntüsü var, bu durum çoğu ilçede beyaz örtü oluşmasına izin vermiyor. Sıcaklıkların biraz daha düşük olduğu Düzce, Gebze, Bursa, Kocaeli yüksekleri, Sakarya ve Bolu yükseklerinde ise kuvvetli kar yağışı görülecek.
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