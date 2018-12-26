26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kar tatili: Son dakika Valilik kararı ile 13 ilde okullar tatil edildi. Ayrıca Tunceli'nin Ovacık ve Kahramanmaraş'ın Göksun ilçelerinde de eğitime kar engeli gendi. 26 Yani bugün okulların tatil edilmesinin ardından yarın okullar tatil mi? sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki; yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...
ANKARA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Ankara’da yoğun kar yağışı nedeniyle ilkokul ve liselerin yanı sıra bazı üniversitelerde de eğitime bir günlük ara verildi. Kar tatilini sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyuran Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’e öğrencilerden, sevgi dolu geri dönüşler yapıldı.
Ancak, Ankara'da yarın okulların tatil olup olmaması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı
BURSA VE BALIKESİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bursa ve Balıkesir'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Balıkesir Valiliği de Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.
Peki; Bursa ve Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? Konu ile Valilik tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Konya'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Ancak "Konya'da yarın okullar tatil mi?" sorusu henüz cevabını bulmadı.
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