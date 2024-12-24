Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Salı günü okul var mı?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde fırtına ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, bazı illerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının beklendiği illerde öğrenci ve veliler, "Bugün okullar tatil mi, okul var mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 24 Aralık 2024 Salı kar tatili olan iller listesi...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Salı okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 24 Aralık 2024 Salı okulların tatil olduğu iller...
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BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Buna bağlı olarak ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Yayladere, Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime 24 Aralık Salı günü ara verildiği duyuruldu.
Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 24 Aralık Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine kentteki taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şahin başkanlığında, AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirildi.
Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya için 24 ve 25 Aralıkta aşırı yağış odaklı turuncu ve sarı kod uyarısında bulunulduğunu belirtti.
Bu kapsamda koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Şahin, "Yarın sabah saatlerinde, Antalyanın batı ilçelerinde Kaş, Demre ve Finikede turuncu kodlu uyarı var ve metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış bekleniyor. Yine yarın öğleden sonra bu yağışlar kent merkezine ve Antalyanın doğu ilçelerine kayacak ve orada yine 100 kilograma, hatta yer yer 100 kilogramın üzerine çıkacak kadar aşırı yağışlar bekleniyor. Bu hususta gerekli tedbirleri almaları için tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz." diye konuştu.
Şahin, aynı zamanda yine meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldığını da anımsatarak, yağmurla beraber rüzgarın bu tabloyu daha da zorlaştıracağını vurguladı.
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Vatandaşlara, çatı uçmaları, soba zehirlenmeleri gibi konularda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Şahin, şunları kaydetti:
"Bütün ekiplerimiz, yarın sabah 06.00 saatlerinden itibaren sahada belirlediğimiz alanlarda konuşlanacağız ve tüm süreci takip edeceğiz. Ayrıca yine 1300 ve 1400 rakımın üzeri içinde bir uyarı var. Özellikle Antalya-Konya yolunun geçtiği Alacabel geçidinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yine bu yolu kullanacak vatandaşlarımızın kış lastikleri, zincir gibi bu durum için hazırlıklı olmaları önem arz ediyor. Bu şekilde hazırlığı olmayan araçların yola çıkmamaları çok önemli. Bölgede ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı, özellikle okullarımızın yaşayacağı olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime yarın tüm Antalya genelinde 1 gün ara veriyoruz. Normal okullarımızda, taşımalı eğitim yapmayan okullarımızda eğitim öğretim devam edecek."
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 24 ARALIK SALI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ile Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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