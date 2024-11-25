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        Haberler Gündem Güncel Kar nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı | Son dakika haberleri

        Kar nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:37
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        Karda mahsur kaldı jandarma aracında doğum yaptı
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile D.Ş. ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        Kadının akrabası N.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ambulansa ulaştırılmak amacıyla jandarma aracına bindirilen D.Ş. bir süre sonra araçta doğum yaptı.

        Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        #kayseri
        #doğum
        #kar yağışı
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