Kar fırtınası vurdu: California'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin batı eyaleti California'da şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Kar fırtınası nedeniyle binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
- 1
ABD'nin batı eyaleti California'da şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.
- 2
Kar fırtınasını uyarısı verilen California'daki Sierra Nevada sıradağları yamacında yer alan Truckee kasabasındaki Truckee Gölü çevresi de karla kaplandı.
- 3
Eyaletin Sierra Nevada bölgesi dağlarında rüzgarın saatteki hızı 225'i bulurken kar fırtınası nedeniyle çok sayıda kayak merkezi kapılarını ziyaretçilerine kapattı.
-
- 4
Anayollarda trafiğe neden olan kar fırtınasında California'da 39 bin hane ve işyerine elektrik verilemedi.
- 5
Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, Tahoe Gölü bölgesi de dahil Sierra Nevada'nın orta kesimleri için "çığ tehlikesi" beklendiği kaydedildi.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.