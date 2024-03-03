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        Haberler Dünya Kar fırtınası vurdu: California'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

        Kar fırtınası vurdu: California'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

        ABD'nin batı eyaleti California'da şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Kar fırtınası nedeniyle binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.03.2024 - 14:05 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:25
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          ABD'nin batı eyaleti California'da şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

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          Kar fırtınasını uyarısı verilen California'daki Sierra Nevada sıradağları yamacında yer alan Truckee kasabasındaki Truckee Gölü çevresi de karla kaplandı.

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          Eyaletin Sierra Nevada bölgesi dağlarında rüzgarın saatteki hızı 225'i bulurken kar fırtınası nedeniyle çok sayıda kayak merkezi kapılarını ziyaretçilerine kapattı.

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          Anayollarda trafiğe neden olan kar fırtınasında California'da 39 bin hane ve işyerine elektrik verilemedi.

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          Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, Tahoe Gölü bölgesi de dahil Sierra Nevada'nın orta kesimleri için "çığ tehlikesi" beklendiği kaydedildi.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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