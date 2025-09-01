MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?
MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile sürdü. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Şefler yarışmacılardan, simit yapmalarını istedi. Gününün sonunda en başarılı simit yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı, bireysel dokunulmazlığın yanı sıra aynı zamanda kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...
MasterChef'te kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'te hatırlanacağı gibi son olarak Hilal yarışmaya veda ederken, Nisa yedeklerden ana kadroya dahil olan son yarışmacı olmuştu. Yayınlanan yeni bölümde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyununu Ayla kazandı. Bu sonuca göre Ayla mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Ayla kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Onur
Eylül
Özkan
Sercan
İhsan
Cansu
İrem
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Çağatay
Furkan
Sezer
Gizem
Mert
Ayten
Nisa
İlhan
Barış
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren son yarışmacı Ayla oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.
