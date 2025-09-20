Habertürk
        Kapadokya'da tabelalar kaldırıldı

        Kapadokya’da tabelalar kaldırıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi ve doğal dokusunu koruma amacıyla yürüttüğü çevresel düzenleme çalışmalarında önemli bir aşamayı tamamladı. Kapadokya'nın kültürel bütünlüğünü ve görsel estetiğini bozan uygunsuz tabela ve reklam panolarının kaldırılmasına yönelik başlatılan çalışma, büyük ölçüde tamamlandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 11:44 Güncelleme: 20.09.2025 - 11:52
        Tabelalar kaldırıldı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi ve doğal dokusunu koruma amacıyla yürüttüğü çevresel düzenleme çalışmalarında önemli bir aşamayı tamamladı.

        Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları genelinde yapılan incelemeler sonucunda, tarihi ve doğal dokuya uyumsuz şekilde yerleştirilen yüzlerce tabela ve pano tespit edilerek kaldırıldı. Böylece Kapadokya'nın özgün silueti ve kültürel mirası koruma altına alınırken, uygulama yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Bunun yanı sıra Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından, bölgenin doğal yapısı ve tarihi dokusuna uygun şekilde tasarlanan yeni yönlendirme tabelalarının montaj çalışmaları da devam ediyor.

        "KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

        Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yapılan çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: Kapadokya sadece bir turizm destinasyonu değil; insanlık tarihinin canlı bir tanığıdır. Bu mirası korumak hepimizin sorumluluğu. Görsel kirliliğe neden olan unsurların ortadan kaldırılmasıyla birlikte Kapadokya’nın gerçek kimliğini daha net ortaya koyuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı olarak, bölgenin tarihi ve doğal bütünlüğünü koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

        #kapadokya
        #Kapadokya Alan Başkanlığı
