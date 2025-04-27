Kanye West sadece 7 dakikada Twitch platformundan atıldı

Kanye West'in canlı yayın platformu Twitch'teki varlığı çok kısa sürdü. 47 yaşındaki rapçi, cuma sabahı erken saatlerde yayın platformunda Nazi yanlısı mesajlarına yer verince, 7 dakika sonra yasaklandı.

Bir motel odasından yayın yaptığı düşünülen tartışmalı şarkıcı, antisemitik sözler sarf etmesinin ardından Yahudi halkına, eşcinsellere hakaretler yağdırdı ve ardından "Heil Hitler" diyerek bir Nazi selamı gönderdi.

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Bir süre önce, kendisinden çocuk yapmayı hiç düşünmediğini söyleyerek şaşırttığı dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'a hakaret eden West, canlı yayınını izleyenlere Elon Musk'ın kendisine bu tür ayrımcı yorumlarda bulunması için 'serbest geçiş hakkı verdiğini' söyledi.

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Kanye West yayınına devam edemedi. Çünkü "Bu kanal Twitch Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları'nın ihlali nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor" yazılı mesaj ekranda belirdi. West, Twitch platformundan atılmasıyla ilgili bir yorum yapmadı.

Beyaz üstünlükçülüğü savunduğunu her fırsatta dile getiren Kanye West, ırkçı söylemleri, açıkça Nazi yanlısını olduğunu belirtmesi, hatta gamalı haç sembollü tişört üretmesi gibi bir dizi son dönem tuhaflıklarıyla gündemden düşmüyor. Eşi Bianca Censori ile şubat ayında çıktıkları Grammy kırmızı halısıyla gündeme oturan West, eşini kırmızı halıya çıplak halde çıkmaya zorladığı iddialarıyla haberlere konu oldu. Eşinin kendisini terk ettiğini belirttiği son şarkısının ardından, geçen hafta yeniden birlikte görüntülenmeleriyle, boşanma iddialarına cevap vermiş oldu.