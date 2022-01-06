Kanlı kongre baskınının yıl dönümünde Biden'dan mesaj

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ABD'deki 6 Ocak 2021'deki kanlı kongre baskınının yıl dönümünde Washington'da açıklama gerçekleştiriyor.

Konuşmasının başlangıcında saldırıları teşvikle suçladığı eski başkan Trump'a tepki gösteren Biden "Trump için egosu demokrasiden daha önemli. Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye çalıştı" dedi.

Biden 6 Ocak saldırıları için "insanların iradesini yok etmek istediler" derken, "ABD tarihinde 2020'den daha önemli bir seçim olmamıştır" diye ekledi.

ABD KANLI KONGRE BASKINI

ABD'deki Kasım 2020 seçimleri sonrasında dönemin başkanı Donald Trump, Joe Biden'a kaybetmeyi kabul etmemiş ve seçimde hile yapıldığını iddia etmişti.

Trump yemin töreni yaklaşırken katılmayacağını belirterek Kongre'de seçim sonuçlarının oylanacağı gün, miting düzenlemişti. Trump'ın "Asla teslim olmayacağız" açıklamasının ardından miting dönüşü yüzlerce kişi Kongre binasına yürümüş ve oturumun gerçekleştiği sırada Kongre binasını basmıştı. ABD tarihine geçen olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump ise kanlı baskın nedeniyle 'halkı isyana teşvik'ten azil istemiyle yargılanmış ancak Senato'daki oylamada partisi Cumhuriyetçilerin desteği sayesinde aklanmıştı.