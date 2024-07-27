Kan bağışı kampanyasına oyunculardan destek çağrısı

"KAN VERMEK ÇOK KOLAY, BULMAK ÇOK ZOR"

Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulunan Didem Balçın; "Kan vermek çok kolay ama kan bulmak gerçekten çok zor. Bunu insan yaşayınca daha iyi anlıyor. Benim de böyle bir deneyimim oldu 2 - 3 yıl önce... O zaman öğrendim ki, bütün kanlar aslında Kızılay'dan hastanelere gönderiliyor. Bu yüzden Kızılay'a bağış yapmak çok önemli" dedi.