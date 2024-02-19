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        Kamu personeli alım ilanı Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 11 sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 01:29 Güncelleme: 19.02.2024 - 01:29
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        Kamu personeli alım ilanı Resmi Gazete'de
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        Başvuruda bulunduktan sonra genel ve özel şartları sağlayan adayların KPSS puanının yüzde 70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak) ile yabancı dil puanının yüzde 30'u (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecek) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puanlıdan başlanarak her bir ünvan için en fazla 10 katı aday yazılı sınava çağrılacak.

        Başvurular 28 Şubat-5 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

        Yazılı sınav 27 Mart'ta, sözlü sınav ise 17-19 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

        Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ile www.nvi.gov.tr adreslerinde ilan edilecek.

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