Kamu personel alımı ilanı 18 Kasım 2024: Kamu personel alımı başvurusu tarihi ve şartları nedir?

Kamu personeli olarak görev yapmak isteyenler, kamu personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu Personeli Alım İlanları'nı yayımladı. Yaşanan bu gelişme, Kamu personel alımı şartlarını ve başvuru tarihlerini gündeme getirdi. Peki Kamu personel alımı başvurusu tarihi ve şartları nedir?