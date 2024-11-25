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        Haberler Bilgi Yaşam Kamu personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?

        Kamu personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?

        Kamu personeli olarak görev yapmak isteyenler, kamu personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu Personeli Alım İlanları'nı yayımladı. İşte 25 Kasım kamu personel alımı ilanı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:56
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        • 1

          Kamu personel alım ilanlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Kamu kurumları birçok ilde farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek. Peki, Kamu personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, hangi illerde personel alımı yapılacak, kimler başvurabilecek? İşte Kamu personel alımı başvuru takvimi...

        • 2

          KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ ŞEHİRLERDE GERÇEKLEŞECEK?

          Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı: 14 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alacak. ( 25 Kasım- 4 Aralık)

          Tarım ve Orman Bakanlığı: 1 Eski hükümlü işçi alacak. ( 25 Kasım- 29 Kasım)

          Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 42 Sözleşmeli personel alacak. (25 Kasım- 9 Aralık)

          Burdur Mehmet Akif Üniversitesi: 16 Sözleşmeli personel alacak. (25 Kasım-9 Aralık)

          Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı: 10 Sözleşmeli personel alacak. (25 Kasım- 9 Aralık)

          Kocaeli Üniversitesi: 47 Sözleşmeli personel alacak. ( 25 Kasım- 9 Aralık)

          Akdeniz Üniversitesi: 239 Sözleşmeli personel alacak. ( 25 Kasım - 9 Aralık)

          Kocaeli Üniversitesi: 40 öğretim görevlisi alacak. (25 Kasım- 9 Aralık)

          Fırat Üniversitesi: 83 öğretim elemanı alacak. ( 25 Kasım- 9 Aralık)

          Balıkesir Üniversitesi: 4 öğretim elemanı alacak( 25 Kasım- 9 Aralık)

          Türk- Alman Üniversitesi: 3 örğetim elemanı alacak ( 25 Kasım- 9 Aralık)

        • 3
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