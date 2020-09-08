Kameraya yansıdı! 3 kişi ölümden döndü!

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kumla Mahallesi sahili açıklarında, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Son anda atladıkları tekneye tutunarak, yardım çığlıkları atan 3 kişinin yardımına, Gemlik Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekibi gitti. Cankurtaranlar, isimleri açıklanmayan 3 kişiyi sudan alıp, kendi teknelerine çıkardı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre alabora olan tekne de halatla cankurtaran teknesine bağlanarak, kıyıya getirildi. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.