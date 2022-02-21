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Kalp Yarası bitiyor mu, neden final yapıyor? ATV Kalp Yarası dizisi neden bitiyor? Kalp Yarası final fragmanı

Kalp Yarası bitiyor mu, neden final yapıyor? ATV Kalp Yarası dizisi neden bitiyor?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kalp Yarası sosyal medyada final iddialarıyla gündeme gelmişti. 31 haftadır yeni bölümleriyle ATV'de seyirci ile buluşan Kalp Yarası dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı. Diziseverler Kalp Yarası neden final yapıyor sorusunu araştırıyor.

21.02.2022 - 10:57 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Tomris Giritlioğlu imzasıyla Süreç Film yapımcılığında ekrana gelmeye başlayan fenomen dizi Kalp Yarası final bölüm için geri sayım başladı. Sosyal medyada uzun süre dolaşan Kalp Yarası bitiyor mu, final mi yapıyor sorularının cevapları ATV tarafından yayınlanan final bölümü fragmanıyla birlikte verilmiş oldu. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi isimlerin rol aldığı Kalkp Yarası neden bitiyor sorusu araştırılıyor. İşte Kalp Yarası final bölümü hakkında

  • KALP YARASI FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Kalp Yarası dizisi bu hafta seyirciyle buluşması beklenen 32. bölümüyle ekranlara veda ediyor. 

    KALP YARASI NEDEN BİTİYOR?

    Kalp Yarası'nın neden final yapıldığına ilişkişn resmi bir açıklama yapılmadı ancak dizinin reytinglerinin belirleyici olabileceği düşünülüyor. 

  • KALP YARASI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

    Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

  • KALP YARASI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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