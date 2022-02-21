Tomris Giritlioğlu imzasıyla Süreç Film yapımcılığında ekrana gelmeye başlayan fenomen dizi Kalp Yarası final bölüm için geri sayım başladı. Sosyal medyada uzun süre dolaşan Kalp Yarası bitiyor mu, final mi yapıyor sorularının cevapları ATV tarafından yayınlanan final bölümü fragmanıyla birlikte verilmiş oldu. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi isimlerin rol aldığı Kalkp Yarası neden bitiyor sorusu araştırılıyor. İşte Kalp Yarası final bölümü hakkında