Kale Belediyesi 7 bin metrekarelik alana at çiftliği kurdu
Denizli'nin Kale ilçesinde belediye tarafından 7 bin metrekarelik alanda at çiftliği kuruldu
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Denizli'nin Kale ilçesinde belediye tarafından at çiftliği kuruldu.
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Uluçam Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda kurulan çiftliği Belediye Başkanı Erkan Hayla ve Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ziyaret etti.
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Belediye Başkanı Hayla, yaptığı konuşmada çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılamak ve ailelere keyifli vakit geçirme imkanı sağlamak üzere kurdukları çiftlikte kahvaltı salonunun bulunduğunu, ATV turu imkanı sağlandığını belirtti.
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