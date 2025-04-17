Kalben’in sahnede sergilediği dans dikkat çekti

Şarkıcılar sahne şovlarıyla sıkça adlarından söz ettirir. Bu isimlerden biri de kendine özgü dansıyla Kalben oldu. Kalben, çıktığı sahnede sergilediği ilginç dans figürleriyle dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının bu performansı, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

REKLAM advertisement1