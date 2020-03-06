Kakule içerisinde bol miktarda demir, kalsiyum ve potasyum içerir. Sindirim sistemi için önemli bir bitki olan kakule Hindistan'da yaygın olarak yetiştirilir. Yüksek derecede antioksidan içerdiği için vücudu zararlı maddelerden ayırmaya yardımcı olur. Kakuleyi safra taşı olanlar ve kalp hastalıkları olanların kullanılmaması öneriliyor. Ayrıca farklı bitkilerle karıştırılarak kakule çayı elde edebilirsiniz.

KAKULE NEDİR?

Zencefilgiller arasında yer alan bir bitkidir.

KAKULENİN FAYDALARI NELERDİR?

- İştah açar

- Hafızayı güçlendirir

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Ağız kokusunu giderir.

- Kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

- Yağ yakımını hızlandırır.

- Kan şekerini dengede tutar.

- Hafızayı güçlendirir.

- Cinsel gücü arttırır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Mide bulantısına iyi gelir.

KAKULE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

- Bir tatlı kaşığı kakule tohumu

- Bir su bardağı kaynamış su

- Bir çay kaşığı bal

Yapılışı:

Kakule tohumunu kaynamış suya ekleyin sonra 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. En son tatlandırmak için tercihinize göre bal ekleyebilirsiniz.

KAKULE NASIL KULLANILIR?

Kakule genellikle çay olarak tüketilir. Kakuleyi bir miktar suya atarak demleyip çay şeklinde tüketebilirsiniz. Ayrıca Kakulenin içerisindeki çekirdekleri ezerek yaptığınız yemeklerde veya tatlılarda .

kullanabilirsiniz

KAKULE ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kakule çayı metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakmaya yardımcı olur. Ayrıca sindirim sistemi için faydalı olan kakule kilo vermek isteyenlerin sindirim sistemini düzenleyerek kilo vermesine yardımcı olur. Bu sayede kolay bir şekilde kilo verebilirsiniz.