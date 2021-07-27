Kahramanmaraş'ta tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda alacak verecek meselesi nedeniyle D.S'yi (37) kolundan silahla yaralayan Mustafa D'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda dün alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Mustafa D. silahla D.S'yi yaralamış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüpheli gözaltına alınmıştı.