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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta sopalı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta sopalı kavgada ağır yaralanan kişi kurtarılamadı

        Kahramanmaraş'ta çıkan sopalı kavgada darbedilerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 04:40 Güncelleme: 11.09.2024 - 04:40
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        Kahramanmaraş'ta sopalı kavga: 1 ölü
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        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan sopalı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül'de iki kişi arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

        KURTARILAMADI

        Kavga sırasında taraflardan Mesut Kazancı (29) aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı, müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi göz altına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.I, (37) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
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