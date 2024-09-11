Kahramanmaraş'ta sopalı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta sopalı kavgada ağır yaralanan kişi kurtarılamadı
Kahramanmaraş'ta çıkan sopalı kavgada darbedilerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan sopalı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül'de iki kişi arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
KURTARILAMADI
Kavga sırasında taraflardan Mesut Kazancı (29) aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı, müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi göz altına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.I, (37) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.