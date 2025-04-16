Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 05.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi
Giriş: 16.04.2025 - 06:12 Güncelleme: 16.04.2025 - 06:12
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
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