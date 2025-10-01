Kahramanmaraş'ta 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Y.Ş'nin temin ettiği sahte zeytinyağlarını sattığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada tenekelere doldurulmuş 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ve 200 boş teneke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Sahte yağlar imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Fotoğraf: AA