Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri ile Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika haberi... Kahramanmaraş deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre, Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı sonrası ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar 16 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri...
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Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesinde hissedilen depremin detayları araştırılmaya başlandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 16 Nisan 2025 Kahramanmaraş deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...
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SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:04’te Kahramanmaraş Nurhak merkezli bir deprem meydana geldi.
4.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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KAHRAMANMARAŞ DEPREM VERİLERİ
Yer: Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih: 2025-04-16
Saat: 05:04:08
Enlem: 38.02528
Boylam: 37.53194
Derinlik: 6.98 MW
Büyüklük: 4.1
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Aşağıda bulunan link aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.