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        Haberler Gündem İstanbul Kağıthane'de tamirhanede çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de tamirhanede yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        Kağıthane'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:29
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        Kağıthane'de tamirhanede yangın: 1 ölü, 1 yaralı
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        Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da meydana geldi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

        Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, içeride mahsur kalan iş yeri çalışanı Oğuzhan Gündoğdu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

        Motosikletinin tamiri için iş yerinde bulunan ve yangın sırasında kendisini dışarıya atarak çevreden yangın tüpü isteyen Ümit Çayan'ın da vücudunda yanıklar oluştu.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çayan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Çayan'ın, tamirhanede benzin ve motor yağından kaynaklı ani bir parlama yaşandığını beyan ettiği öğrenildi.

        Sokaktan geçerken yangını fark eden Cemal Özkaya'nın ise mahsur kalanları kurtarmak için camı kırarak içeriye girdiği ancak dumandan etkilenerek hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

        Tamirhaneye gelen ve oğlunun hayatını kaybettiğini duyunca fenalaşan baba Mustafa Gündoğdu, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin tamirhanedeki incelemeleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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