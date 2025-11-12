Kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

DHA'nın haberine göre; olay saat 15.30 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafeye gelen kar maskeli şüpheli, 3 kişinin oturduğu masaya yönelerek silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar masada oturan 1 kişiye isabet etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.