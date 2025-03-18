Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kadir İnanır, vefa gecesiyle onurlandırılacak - Magazin haberleri

        Kadir İnanır, vefa gecesiyle onurlandırılacak

        Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır, vefa gecesiyle onurlandırılacak

        Giriş: 18.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

        Yapımcı Ali Süreç, bir süre önce Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etmişti.

        Kadir İnanır'ın tedavisine devam ediliyor.

        İstanbul Demokrat Ordular Platformu (İDOP), Kadir İnanır'a bir vefa gecesi organize etti. Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla 6 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek vefa gecesine İnanır'ın yakınları ve meslektaşları katılacak.

        REKLAM

        Vefa gecesi, "Bir halk kahramanının ete - kemiğe bürünmüş hali olarak karşımıza çıkan, bizimle yaşayan, derdimize derman, mücadelemize omuz veren Kadir İnanır'ın vefa gecesine davetlisiniz" cümleleriyle bezeli afişlerle duyurulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kadir inanır
        #Kadir İnanır vefa gecesi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Habertürk Anasayfa