Kadir İnanır'dan sevgilerle

Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.

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Evinde dinlenen Kadir İnanır'ı arkadaşları ziyaret etmeye devam ediyor. CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök, İnanır'ı ziyaret ederek sağlık durum hakkında bilgi aldı. Gök, yaptığı açıklamada; "Duayen sanatçı,Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim."