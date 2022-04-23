"ONUNLA OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Atagül, gecenin sonunda, "Kadir iyi ki doğdu, iyi ki hayatımda. Onunla olmak benim için büyük bir şans." dedi.

Doğulu da, "Canım bir sürpriz yapmış, sağ olsun..." ifadelerini kullandı.