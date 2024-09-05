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        Haberler Gündem İstanbul Kadına taciz kocasına dayak! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kadına taciz kocasına dayak!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Pendik'te mahalle börekçisinden sipariş veren kadın iddiaya göre çalışanın tacizine uğradı. Olan biteni öğrenip hesap sormak için dükkana giden kocasına ise çalışanlar bıçakla saldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 23:34 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:34
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        Kadına taciz kocasına dayak!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Pendik'te mahalle börekçisinden sipariş veren kadın iddiaya göre çalışanın tacizine uğradı.

        Olan biteni öğrenip hesap sormak için dükkana giden kocasına ise çalışanlar bıçakla saldırdı.

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