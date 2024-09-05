Kadına taciz kocasına dayak!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Pendik'te mahalle börekçisinden sipariş veren kadın iddiaya göre çalışanın tacizine uğradı. Olan biteni öğrenip hesap sormak için dükkana giden kocasına ise çalışanlar bıçakla saldırdı.
Giriş: 05.09.2024 - 23:34 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:34
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Pendik'te mahalle börekçisinden sipariş veren kadın iddiaya göre çalışanın tacizine uğradı.
Olan biteni öğrenip hesap sormak için dükkana giden kocasına ise çalışanlar bıçakla saldırdı.
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