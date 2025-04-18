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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'in kazananı 'Flamingolar'

        Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'in kazananı 'Flamingolar'

        Türkiye'nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'in 2025 yılı sonuçları açıklandı. Kadınların 'Hayata Dair' bakış açılarını özgürce fotoğraflara yansıttığı yarışmada 'Flamingolar' adlı fotoğrafıyla Gülin Yiğiter birincilik ödülüne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:25
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        Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'in kazananı 'Flamingolar'
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        Anadolu Hayat Emeklilik’in gelenekselleşen ve Türkiye’nin yalnızca kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in 2025 yılı sonuçları açıklandı. 976 kadın fotoğrafçının toplam 3.469 fotoğrafla katıldığı yarışmada toplam 45 fotoğraf ödül ve sergileme almaya hak kazandı. “Flamingolar” adlı fotoğrafıyla Gülin Yiğiter birincilik ödülüne layık görülürken, “Türk Yıldızları Anıtkabir Saygı Uçuşu” eseriyle Gülay Kocamış ikinci, “Bahar” adlı karesiyle Münevver Ulusoy üçüncü oldu.

        'Türk Yıldızları Anıtkabir Saygı Uçuşu' - Gülay Kocamış
        'Türk Yıldızları Anıtkabir Saygı Uçuşu' - Gülay Kocamış

        Yarışmada bu yıl; günümüzde çok daha önemli bir konu haline dönüşen ‘sürdürülebilir bir gelecek’ için dikkat çekme amacıyla yeni bir kategori altında ilk kez verilen Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü ise, yaşamın devamlılığını gösteren “Makro” adlı eseriyle Şerife Uçarkuş’un oldu.

        'Makro' - Şerife Uçarkuş
        'Makro' - Şerife Uçarkuş

        Mansiyon ödüllerinin sahibi olan sanatçı ve eserleri şöyle sıralandı: Arzu Adalı – “Balıkçı”, Lütfiye Filiz Yolaçan – “Balerinler”, Seher Bakım – “Taksim”.

        'Balıkçı' - Arzu Adalı
        'Balıkçı' - Arzu Adalı

        Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında 19 yıldır aralıksız düzenlenen yarışma, kadınların sanatsal üretimlerini destekleyerek sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Amatör ve profesyonel tüm kadın fotoğrafçılar bu platformda hayata dair bakış açılarını özgürce yansıtarak kendilerini ifade etme fırsatı buluyor. 2007 yılından bu yana Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında kesintisiz olarak sürdürülen yarışmada şimdiye dek 29 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 110 bini aşkın eseri değerlendirildi.

        'Balerinler' - Filiz Yolaçan
        'Balerinler' - Filiz Yolaçan

        Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nın bu yılki seçici kurul üyeleri arasında; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Güler Ertan, Beylikdüzü Fotoğraf Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer aldı.

        'Taksim' - Seher Bakım
        'Taksim' - Seher Bakım

        Yarışmada ödül alan ve sergileme hakkı kazanan tüm eserleri görmek için Anadolu Hayat Emeklilik’in veya TFSF’nin web adresini ziyaret edebilirsiniz.

        'Bahar' - Münevver Ulusoy
        'Bahar' - Münevver Ulusoy
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        #anadolu hayat emeklilik
        #Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
        #Gülin Yiğiter
        #fotoğraf
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