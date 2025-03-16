Kadın Boks Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu
Türkiye, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu. Milli Takımımız, Rusya ve Kazakistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımımız, takım halinde üçüncü oldu.
Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Rusya ve Kazakistan'ın ardından dünya üçüncülüğünü elde etti.
Ay-yıldızlılarda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti.
Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 12 sıklette madalya kazanan sporcular ve ülkeleri şöyle:
48 kilo:
Altın madalya: Nazym Kyzaibay (Kazakistan)
Gümüş madalya: Ilia Chumgalakova (Rusya)
Bronz madalya: Arzona Hoozilova (Özbekistan), Kyong Hong Ryong (Kuzey Kore)
50 kilo:
Altın madalya: Alua Balkibekova (Kazakistan)
Gümüş madalya: Meiyi Hu (Çin)
Bronz madalya: Sabina Bobokulova (Özbekistan), Kum An Byol (Kuzey Kore)
52 kilo:
Altın madalya: Pang Chol Mi (Kuzey Kore)
Gümüş madalya: Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)
Bronz madalya: Dragana Johanovıç (Sırbistan), Feruza Kazakova (Özbekistan)
54 kilo:
Altın madalya: Widad Bertal (Fas)
Gümüş madalya: Hatice Akbaş (Türkiye),
Bronz madalya:Ç Sara Cirkovıc (Sırbistan), Natnicha Chongprongklang (Tayland)
57 kilo:
Altın madalya: Andela Brankovic (Sırbistan)
Gümüş madalya: Punrawaee Ruenros (Tayland)
Bronz madalya: Yan Cai (Çin), Esra Yıldız Kahraman (Türkiye)
60 kilo:
Altın madalya: Nune Asatrian (Rusya)
Gümüş madalya: Viktoriya Grafeyeva (Kazakistan)
Bronz madalya: Natalia Shatadrina (Sırbistan), Miroslava Jedinakova (Slovakya)
63 kilo: Aida Abikeyeva (Kazakistan)
Gümüş madalya: Thananya Somnuek (Tayland)
Bronz madalya: Thai Ha Linh (Vietnam), Elena Babicheva (Rusya)
66 kilo:
Altın madalya: Busenaz Sürmeneli (Türkiye)
Gümüş: Navbakhor Khamidova (Özbekistan)
Bronz madalya: Anastasija Lukajic (Sırbistan), Albina Moldazhanova (Rusya)
70 kilo:
Altın madalya: Elena Gapeshina (Rusya)
Gümüş madalya: Lisa Emel O’Rourke (İrlanda)
Bronz madalya: Aryna Danilchyk (Belerus), Natalya Bogdanova (Kazakistan)
75 kilo:
Altın madalya: Anastasiia Shamonova (Rusya)
Gümüş madalya: Aoife O’Rourke (İrlanda)
Bronz madalya: Nikolina Gajic (Sırbistan), Lina Wang (Çin)
81 kilo:
Altın madalya: Saltanat Medenova (Rusya)
Gümüş madalya: Büşra Işıldar (Türkiye)
Bronz madalya: Xiaomeng Wang (Çin), Hasnae Larti (Fas)
+81 kilo:
Altın madalya: Yilian Han (Çin)
Gümüş madalya: Yeldena Talipoova (Kazakistan)
Bronz madalya: Elif Güneri (Türkiye), Daria Sazonova (Moldova).