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        Kaçak göçmenler kaza yapınca yakalandı

        Kırklareli'nde jandarmadan kaçarken otomobille bir evin bahçe duvarına çarpan 3 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 09:46 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:47
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        Kaza yapınca yakalandılar
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        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Vize ilçesinde bir otomobili takibe aldı.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Kale Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Otomobilden inerek kaçan 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.

        Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        #kaçak göçmen
        #KIRKLARELİ
        #Kaza
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