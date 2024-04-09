Kaçak göçmenler kaza yapınca yakalandı
Kırklareli'nde jandarmadan kaçarken otomobille bir evin bahçe duvarına çarpan 3 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Vize ilçesinde bir otomobili takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Kale Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Otomobilden inerek kaçan 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.
Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.