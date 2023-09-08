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        Haberler Gündem Çevre İstanbul'da kaçak döküme drone ile suçüstü - Haberler

        Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonuna drone ile suçüstü

        İstanbul'da Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile yaptığı denetimde kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsünü yakaladı. Trafikten men edilen araç otoparka çekilirken sürücüye 352 bin lira ceza yazıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:20
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          İstanbul'da, kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu drone ile tespit edildi.

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          Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, drone kamerası ile kaçak döküme yönelik denetim yaptı.

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          Hadımköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'ne, Aytekin Karaahmet yönetimindeki hafriyat kamyonunun kaçak döküm yaptığı tespit edildi.

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          Döküm anı drone ile anbean kaydedilirken, ekipler aracı yakaladı.

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          Araç trafikten men ederek otoparka çekildi.

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          Araç sürücüsüne toplamda 352 bin TL ceza yazıldı.

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