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        Haberler Gündem Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? 16 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor, konuları neler?

        Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı için gözler Ankara'ya döndü. Ülkenin ekonomik ve siyasi konularının ele alındığı toplantı genelde iki haftada bir yapılsa da bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenebiliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 07:36 Güncelleme: 16.04.2024 - 07:45
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        • 1

          Genelde iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın yenisi için tarih belirlendi. Ülkenin ekonomik ve siyasi tüm konularının ele alındığı toplantının ardından genelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya dair açıklamalarda bulunuyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı bugün yani 16 Nisan günü saat 15.00'te başlayacak.

          Hatırlanacağı gibi Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart tarihinde gerçekleşmişti.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

          Diğer yandan, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da görüşülecek. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların da masaya yatırılması bekleniyor.

          Ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

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