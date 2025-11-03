Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama, Suriye ile Gazze'deki son gelişmeler ve ekonomideki son durum gibi konular masada olacak. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlar için açıklama yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündem maddeleri neler? İşte, 3 Kasım 2025 Kabine Toplantısı konuları.