Kabine toplanıyor! Gündem ekonomi, sağlık ve dış gelişmeler

Son dakika: Kabine toplanıyor! Kabine Toplantısı saat kaçta, gündemde ne var?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak toplantının ana gündemini ekonomi rakamları, koronavirüs vakaları ile Rusya-Ukrayna geriliminin oluşturması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Beştepe'de saat 15.00'te toplanıyor.

DIŞ GELİŞMELER

Toplantı gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşme ve Doğu Akdeniz'deki son durum ön planda olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor.

EKONOMİ

Ekonomideki gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüteceği çalışmalar da konuşulacak. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV’nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirilecek.

KORONAVİRÜS VAKALARI

Toplantıda koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve aşılamada son durum da değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kabine üyelerine bir sunum yaparak vaka sayılarının düşürülmesi ve aşılama oranının arttırılması için atılabilecek yeni adımlar görüşülecek.