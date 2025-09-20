Kaan Taşaner: Hayat olması gerektiği gibi gidiyor - Magazin haberleri

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaan Taşaner; "Burası bizim mahalle. Buralarda yürüyüş yapıyoruz. Hayat olması gerektiği gibi gidiyor" dedi.

Kaan Taşaner, tatil programlarından; "Havamız değişsin diye biraz sıcak yerlere gittik. Biraz dolaştık ve oralardan döndük" şeklinde söz etti.