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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan Ayhan'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Choupo-Moting'i çok istiyordum! - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Choupo-Moting'i çok istiyordum!

        Galatasaray'ın kaptanlarından Kaan Ayhan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı. Milli futbolcu; Muslera'nın vedası, Leroy Sane'nin transfer durumu ve Icardi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Giriş: 21.07.2025 - 16:46 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:49
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        Kaan Ayhan'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
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        Galatasaray'ın kaptanlarından Kaan Ayhan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtlayan milli futbolcu Muslera'nın vedası, Leroy Sane transferi ve Icardi hakkında önemli sözler söyledi.

        İşte Kaan Ayhan'ın açıklamaları:

        "Burada dördüncü sezonuma gireceğim ve hep Muslera'nın liderliğinde hem kamp hem de sezonları geçirdik. Bizim için şu anda büyük bir isim eksik durumda. Takım arkadaşlarımın çoğuyla bu konuyu konuştuk. Başkanımızın da dediği bir laf vardı. "Muslera'nın yerini bir sezonda dolduramayız" demişti. Bunu takım olarak öğrenmemiz gerekiyor. Tek bir omuza ya da iki oyuncuya yüklemeyip daha çok grup haline gelmeliyiz. O yüzden bunu inşallah en çabuk şekilde çözeceğiz ve biz de alışağacağız. Dediğim gibi her şeyden önce Nando için de başarılar diliyoruz."

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        "Liderliği daha çok isime dağıtıp herkesin daha çok sorumluluk alacağı bir sezona gireceğimizi düşünüyorum. Tabii ki sezon daha başlamadı. Sezon başlayana kadar soru işaretleri oluşacak bunun dengesini iyi yapıp, iyi ölçmemiz lazım. Bazen böyle durumlarda yepyeni isimler de ortaya çıkıyor."

        "LEROY SANE'Yİ İLK BEN DUYMUŞ OLABİLİRİM"

        "Kulübün, Leroy Sane ilgilendiğini ilk ben duymuş olabilirim. Ben onunla baştan iletişime geçmedim ama yönetim bana onun hakkında sorular sordu. Sane'den şüphem yok ilk maçlarda potansiyelini gösterecektir. Sportif yönden hçiçbir şüphem yok açıkçası. İlk maçlarda potansiyelini gösterirse ve taraftarımız da onu benimserse daha başarılı bir hikaye olacağını düşünüyorum."

        "CHOUPO-MOTING'İ ÇOK İSTİYORDUM"

        Kaan Ayhan: Ben aslında Choupo-Moting'i çok istiyordum. Onun da şöyle bir hikayesi var hemen hemen her sözleşmesi bonservis bedeli ödenmeden olmuştu. Sözleşmesi bittikten sonra onunla konuşmuştum. Bakalım bir iki isim daha var aklımda konuşuruz. Şaka yapıyorum...

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        Çağatay Çelik: "Diğer isim kimdi? Kingsley Coman mıydı? "

        Kaan Ayhan: Yok. Aslında çözülür daha yakın bir isim. Birlikte oynadık. Bundan sonrasını seyircilerimize bırakıyorum.

        "ICARDI BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAHA İYİ DÖNDÜ"

        "Icardi beklediğimden çok daha iyi döndü. Son haftalara doğru döndüğünde soru işaretleri vardı ama yaz tatilinde herhalde çok iyi çalıştı, bu belli oluyor. Tatilde yatmadığını da biliyorum. İdmanlarda bizimle birlikte sahaya çıkması bile büyük sürpriz, bu kadarını beklemiyordum. Hepimizin hayalinde sakatlandığı maçtaki Osimhen ve Icardi ikilisi var. Sadece taraftarımızın değil, oyuncuların da acaba dediği bir forvet ikilisi. Çabuk şekilde takıma dönerse, eski halini bulursa hepimiz adına çok büyük bir değer ve güç katacak."

        "ARDA ÜNYAY İLK İDMANDA DİKKATİMİZİ ÇEKMİŞTİ"

        "Arda Ünyay aslında ilk idmandan bizim kendi aramızda konuştuğumuz bir isim. İsmi ön plana çıkmaya başladı. Benim için sürpriz değil çünkü ben geçen sezonki Arda'yı da gördüm. Gösterdiği aksiyonlarla, hareketleriyle ve gücüyle arkadan Arda geliyor dedik. Tabii ki daha genç biri ama potansiyeli büyük. İnşallah en hızlı şekilde takıma adepta olur, maç sayısı yükselir."

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