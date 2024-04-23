Jumanji Vahşi Orman konusu ve oyuncu kadrosu: Jumanji Vahşi Orman filminin konusu nedir?
Jumanji Vahşi Orman filmi 23 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Pinkner'ın kaleme aldığı film, Jake Kasdan tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. 2017 yılında vizyona giren Jumanji Vahşi Orman filmi aksiyon, macera türünde kaleme alınmıştır. İşte Jumanji Vahşi Orman konusu ve oyuncu kadrosu...
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Jumanji Vahşi Orman filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkyor. Jumanji Vahşi Orman filminin başrollerini; Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart paylaşmaktadır. Peki, "Jumanji Vahşi Orman konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Jumanji Vahşi Orman konusu ve oyuncuları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU NEDİR?
Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatlarının macerasını yaşamak zorundadırlar.
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JUMANJI VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson
Jack Black
Kevin Hart
Karen Gillan
Nick Jonas
Alex Wolff
Madison Iseman
Bobby Cannavale
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JUMANJI VAHŞİ ORMAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Jumanji: Vahşi Orman filmi 2017 yılında vizyona girdi.