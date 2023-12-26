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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Josef de Souza, Başakşehir ile anlaşarak tekrar Süper Lig'e dönüyor - Rams Başakşehir Haberleri

        Josef de Souza, Başakşehir ile anlaşarak tekrar Süper Lig'e dönüyor

        Son olarak BJ Guoan forması giyen Josef de Souza, Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek olan 34 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:25
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        En son Çin ekibi Beijing Guoan takımında forma giyen Josef de Souza, Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

        Çarşamba günü İstanbul’a gelecek olan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

        Josef de Souza, Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'de başlamıştı ve 3 sezon sarı lacivertlilerin formasını giymişti.

        Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ahli'de top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a imza attı ve yaklaşık 2.5 sezon siyah-beyazlı formayı terletti. 34 yaşındaki Josef, Türkiye kariyerinde Beşiktaş ile Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

        Süper Lig'de kış transfer döneminin ilk transferi Josef de Souza ile gerçekleşmesi artık an meselesi.

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