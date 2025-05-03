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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho ilk derbi zaferi peşinde! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho ilk derbi zaferi peşinde!

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakibini mağlup ederek Türkiye'de ilk derbi zaferini yaşamak ve zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:20
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

        • 2

          Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor.

        • 3

          Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

        • 4

          F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

          Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

        • 5

          MOURINHO İLK DERBİ ZAFERİ PEŞİNDE

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

        • 6

          İKİ TAKIM, GEÇEN SEZON DA AYNI HAFTA OYNADI

          Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2023-24 sezonunda da 34. haftada karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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