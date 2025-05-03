Jose Mourinho ilk derbi zaferi peşinde!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakibini mağlup ederek Türkiye'de ilk derbi zaferini yaşamak ve zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
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Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor.
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Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.
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F.BAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.
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MOURINHO İLK DERBİ ZAFERİ PEŞİNDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.
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İKİ TAKIM, GEÇEN SEZON DA AYNI HAFTA OYNADI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2023-24 sezonunda da 34. haftada karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
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