Jose Mourinho: 2 puanı kaybeden tarafız!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 Performanslarının olağanüstü olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, "Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim." dedi.

"2 PUAN KAYBETTİK" Açık ara iyi olduklarını söyleyen 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp." şeklinde konuştu.

"BRIGHT KRAMP GEÇİRDİ" Osayi Samuel'in sakatlığına da değinen Mourinho, "Bright 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık, sahada kaldığı sürede çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi." dedi. F.Bahçe penaltı bekledi, Mourinho atıldı! Haberi Görüntüle