Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Samsunspor
        SAMS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Net Global Sivasspor
        SVS
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        8
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Bellona Kayserispor
        KYS
        5
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: 2 puanı kaybeden tarafız! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: 2 puanı kaybeden tarafız!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele sonrası konuştu ve olağanüstü bir performans sergilediklerini ve 2 puanı kaybeden taraf olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 00:46 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2 puanı kaybeden tarafız!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Performanslarının olağanüstü olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, "Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim." dedi.

        "2 PUAN KAYBETTİK"

        Açık ara iyi olduklarını söyleyen 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp." şeklinde konuştu.

        "BRIGHT KRAMP GEÇİRDİ"

        Osayi Samuel'in sakatlığına da değinen Mourinho, "Bright 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık, sahada kaldığı sürede çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi." dedi.

        F.Bahçe penaltı bekledi, Mourinho atıldı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı
        Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve savaş kabinesine tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve savaş kabinesine tepki
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Korkma!
        Korkma!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Habertürk Anasayfa