''TEK SORUMLU BENİM''

Jorge Jesus karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Bu sonucun, sahada olanların sorumlusu benim. Ne başkanımız, ne futbolcularımız. Hele başkanımız hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan ayırmayacak. Bir sorumlu varsa benim. Transferi konuşmak şu an önemli değil. Daha önümüzde maçlar var. Kısa süre önce herkese göre ligin en iyisiydik. Rakibimiz önümüze geçti. Bu tarz maçlarda daha kararlı olmalıyız. Maçın ikinci yarısında işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik olunca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim.'' ifadelerini kullandı.