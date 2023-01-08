Fenerbahçe'nin sezon başında takıma getirdiği tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takım ile 30 maça çıktı.
Ligde, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi önemli karşılaşmalara çıkan Jesus, kötü bir istatistiğe imza attı.
Ligdeki ilk önemli karşılaşması olan Beşiktaş maçında takımı gol bulamayan Jesus sahadan beraberlikle ayrıldı.
İkinci önemli maçında ise Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı.
Jorge Jesus'un takımı bugün oynanan Galatasaray derbisinden de 3-0 mağlup ayrılarak ilk devrenin tüm önemli maçlarında puan kaybetmiş oldu.
Fenerbahçe takımının başında üç derbiye çıkan Jesus, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldığı karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı.
AVRUPA DÖNEMİ
Jesus, Benfica ile 3 şampiyonluk yaşadığı 2009-2015 arasında Porto'ya karşı 20 maçta 8 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. Sporting'i 15 maçın 10'unda devirdi.
Jorge Jesus, Benfica'da 2. kez görev yaptığı Ağustos 2020-Aralık 2021 arasında 7 derbinin sadece 1'ini kazandı. Bu dönem tecrübeli çalıştırıcının yakaladığı en kötü istatistikti.
BREZİLYA DÖNEMİ
Flamengo döneminde ise Fluminense derbilerinde açık üstünlük sağladı. 5 derbinin 4'ünü kazandı. 1'ini kaybetti.
''TEK SORUMLU BENİM''
Jorge Jesus karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, "Bu sonucun, sahada olanların sorumlusu benim. Ne başkanımız, ne futbolcularımız. Hele başkanımız hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan ayırmayacak. Bir sorumlu varsa benim. Transferi konuşmak şu an önemli değil. Daha önümüzde maçlar var. Kısa süre önce herkese göre ligin en iyisiydik. Rakibimiz önümüze geçti. Bu tarz maçlarda daha kararlı olmalıyız. Maçın ikinci yarısında işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik olunca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim.'' ifadelerini kullandı.