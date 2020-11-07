Ünlü yazar J.K. Rowling'in Harry Potter serisinin devamı olarak bilinen Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald karakterine can veren Johnny Deep'in istifa ettiği haberi konuşuluyor. 57 yaşındaki oyuncu Johnny Deep, “Warner Bros. tarafından istifa etmem istendi ve bu talebe saygı duyarak kabul ettim.” diyerek filmden istifa etti. Peki, bir anda merak edilmeye başlanan Johnny Deep kimdir? Johnny Deep karısını dövdü mü?İşte Johnny Deep'in oynadığı filmler
JOHNNY DEEP KİMDİR?
John Christopher Depp II ya da bilinen ismiyle Johnny Depp 9 Haziran 1963'te doğdu. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen. On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde birinci seçildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir.
1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999),fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005),fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.
Depp, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak görülmektedir. Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3.1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7.6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.
Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG ödülünü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.
JOHNNY DEEP KARISINI DÖVDÜ MÜ?
Johnny Deep, 2015 yılında Amber Heard'la evlendi. Eşi Amber Heard, Depp'in annesinin ölümünün üzerinden henüz birkaç gün geçmişken Depp'e boşanma davası açmış, alkollü olduğu zaman Johnny Depp şarap şişesi ile evdeki eşyayı kırıp ve Amber Heard yüzüne cep telefonu fırlattığını iddia etmişti. Depp, eşi Amber Heard ile 15 ay süren evliliğini 2016'da noktaladı. Bu süreçte çiftin kavga görüntüleri internete sızarken, 30 yaşındaki Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.
Boşanmanın ardından, Depp, eski eşini 'dövdüğünü' yazdığı için The Sun'a iftira davası açtı. Johnny Deep The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybetti. Amber Heard’ün saldırıya uğradığına ilişin 14 iddiasından 12’sini kabul eden mahkeme, The Sun’ın Depp’i ‘eşini döven biri’ olarak tanımlamasını haklı buldu.
JOHNNY DEEP'İN OYNADIĞI FİLMLER
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notes
|1984
|Elm Sokağı Kâbusu
|Glen Lantz
|1985
|Private Resort
|Jack Marshall
|1986
|Müfreze
|Jack Lerner
|1986
|Slow Burn
|Donnie Fleischer
|1990
|Cry-Baby
|Wade "Cry-Baby" Walker
|1990
|Makas Eller
|Edward Scissorhands
|1991
|Freddy's Dead: The Final Nightmare
|Teen on TV
|1993
|Arizona Dream
|Axel Blackmar
|1993
|Benny & Joon
|Sam
|1993
|Gilbert'in Hayalleri
|Gilbert Grape
|1994
|Ed Wood
|Edward D. Wood, Jr.
|1995
|Don Juan DeMarco
|Don Juan/John R. DeMarco
|1995
|Nick of Time
|Gene Watson
|1995
|Ölü Adam
|William Blake
|1996
|Cannes Man
|Kendisi
|1997
|Köstebek
|Donnie Brasco/Joseph D. Pistone
|1997
|The Brave
|Raphael
|1998
|L.A. Without a Map
|Kendisi/William Blake
|1998
|Vegas'ta Korku ve Nefret
|Raoul Duke
|1999
|Astronotun Karısı
|Spencer Armacost
|1999
|Dokuzuncu Kapı
|Dean Corso
|1999
|Hayalet Süvari
|Ichabod Crane
|2000
|Before Night Falls
|Lt. Victor, Bon Bon
|2000
|Çikolata
|Roux
|2001
|Beyaz Şeytan
|George Jung
|2001
|Erkeğin Gözyaşları
|Cesar
|2001
|From Hell
|Frederick Abberline
|2003
|Bir Zamanlar Meksika'da
|Sheldon Sands
|2003
|Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
|Kaptan Jack Sparrow
|2004
|Düşler Ülkesi
|James M. Barrie
|2004
|Gizli Pencere
|Mort Rainey
|2004
|Happily Ever After
|L'inconnu
|2004
|The Libertine
|John Wilmot, II. Earl of Rochester
|2005
|Charlie'nin Çikolata Fabrikası
|Willy Wonka
|2005
|Ölü Gelin
|Victor Van Dort
|Seslendirme
|2006
|Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
|Kaptan Jack Sparrow
|2007
|Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
|Kaptan Jack Sparrow
|2007
|Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi
|Sweeney Todd/Benjamin Barker
|2009
|Dr. Parnassus
|2. Tony
|2009
|Halk Düşmanları
|John Dillinger
|2010
|Alis Harikalar Diyarında
|Çılgın Şapkacı
|2010
|Turist
|Frank Tupelo/Alexander Pearce
|2011
|Jack ve Jill
|Kendisi
|2011
|Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
|Kaptan Jack Sparrow
|2011
|Rango (film, 2011)
|Rango
|Seslendirme
|2011
|Tutku Günlükleri
|Paul Kemp
|2012
|Karanlık Gölgeler
|Barnabas Collins
|2012
|Liseli Polisler
|Tom Hanson
|2013
|Maskeli Süvari
|Tonto
|2014
|Evrim
|Dr. Will Caster
|2014
|Sihirli Orman
|Kurt
|2015
|Kara Düzen
|Whitey Bulger
|2015
|London Fields
|Chick Purchase
|2015
|Üç Kağıtçı Mortdecai
|Mortdecai
|2016
|Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
|Çılgın Şapkacı
|2016
|Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?
|Gellert Grindelwald
|2016
|Yoga Hosers
|Guy Lapointe
|2017
|Doğu Ekspresinde Cinayet
|Edward Ratchett/Lanfranco Cassetti
|2017
|Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı
|Kaptan Jack Sparrow
|2017
|LAbyrinth
|Russell Poole
|2018
|Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? 2
|Gellert Grindelwald
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