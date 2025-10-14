Habertürk
        Joao Pereira: Türkiye'de bu mantalite değişmeli - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Türkiye'de bu mantalite değişmeli

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, verdiği röportajda Türkiye'de mantalitenin değişmesi gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 20:44 Güncelleme: 14.10.2025 - 20:44
        "Türkiye'de bu mantalite değişmeli"
        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Bein Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "YOLDAYKEN TEKLİF GELDİ"

        Futbolcuğunun ardından tekrar Süper Lig'e dönme sebebini açıklayan Pereira, "Trabzonspor'daki son yılında hoca olmayı düşünmeye başlamıştım. Oradaki hocalarımdan çok şey öğrendim. Trabzonspor'da projelerden biri şuydu: Trabzon'da son senemde artık genç oyuncuları çalıştırmam planlanmıştı. Daha sonra yeni hoca geldi ve benim ayrılmam gerektiğini söyledi. Erzurum ile ön anlaşma yapmıştım. Erzurum'a doğru yoldayken Sporting Lizbon'dan bir teklif geldi. Görüşmemiz oldu. Erzurum'a vardığımda oradaki insanlara söyledim. Buraya geldim ama imza atmam çok zor. Portekiz'e dönmem gerekiyor dedim. Önce Sporting u23'te yardımcı hoca olarak çalıştım ve sonrasında teknik direktörü oldum. Devamında Sporting B takımında çalıştım. Bu tarz projeler hoşuma giden şeyler." dedi.

        "HER ZAMAN SAVAŞMALISINIZ"

        Corendon Alanyaspor'un oyun yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı teknik adam, "Oyuncularıma her antrenmanda söylüyorum. Sizin her zaman rekabet içinde olmanız gerekiyor. Her zaman savaşmanız gerekiyor. Biz önce kendi oyunumuza odaklanıyoruz daha sonra rakibe göre küçük değişiklikler yapabiliriz. Bazen maçta kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz ya berabere kalırsınız. Bir penaltı olabilir, kırmızı kart çıkabilir. Ama kontrol edebileceğimiz şey ise oyuncularımızın sahadaki duruşu. Bazen iyi oynarsınız ama maçı kaybedebilirsiniz. Oyuncularınız sizin istediklerinizi yaptığı zaman çok mutlu oluyorsunuz bizim için önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'DE BU MENTALİTE DEĞİŞMELİ"

        Süper Lig'in diğer liglerden farkını karşılaştıran Pereira, "Türkiye şartları en iyi ligler arasında olmak için çok uygun. Gerçekten iyi stadyumlar, iyi kulüpler, harika taraftar var, her takımın tesisleri iyi. Bunları saydığımızda Avrupa'nın ilk 5-6 ligi arasında olmak için her şey var. Sadece değişmesi gereken şey mentalite olması gerekiyor. Türkiye'de sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve biraz da Trabzonspor konuşuluyor. Diğer takımlar sadece diğer takımlar olarak anılıyor. İsimleri bile söylenmiyor. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

        "DÜNYANIN EN İYİ MESLEĞİ"

        "Teknik direktörlük mü, Futbolculuk mu?" sorusuna yanıt veren Portekizli çalıştırıcı, "Futbolcu olmak daha kolay. Futbolcu olmak dünyanın en iyi mesleği diyebilirim. Geliyorsunuz buraya 1,5 saat bir antrenman yapıyorsunuz daha sonra dinleniyorsunuz. Ailenizle geçirmek için fazla vaktiniz kalıyor. Teknik direktör olmak ise şöyle; Antrenman bitiyor ve bir sürü başka işiniz var. Bir sonraki antrenmanı düşünüyorsunuz, oyuncuları düşünüyorsunuz, oyuncularla neler konuşmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Teknik direktör olmak daha zor." dedi.

        KARİYER HEDEFİ

        Kariyer hedefiyle ilgili konuşan Pereira, "Çok uzun geleceği düşünmek istemiyorum. Bir hocanın hayatı her hafta değişebilir. Kısa vadeli hedefim sezonu Alanya'da bitirmek ve önümüzdeki sezona başlamak. Burada en az 2 yıl kalmak. Büyük hedeflerimden biri de takımımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek." ifadelerini kullandı.

