May'ın zayıfladığı hakkında ünlü oyuncunun eşi Hüseyin Kara'dan ilginç bir açıklama geldi. Kara, "Ben askerdeyken Jessica kendine iyi bakamamış. O yüzden bu kadar çok zayıfladı. Sürekli memlekete götürüp muhlama yediriyorum, eski haline dönsün diye" dedi.